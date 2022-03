Verona, Tudor: “Spalletti uno dei miei allenatori preferiti. Giusto che dica…”

Le parole del tecnico degli scaligeri a proposito del suo avversario di domani al Bentegodi

Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli di Spalletti. Queste alcune delle sue considerazioni: "Il Napoli ha giocatori forti, l'allenatore è uno dei miei preferiti. I miei giocatori hanno percepito bene il significato di questa gara: una partita bella, importante, che ci può dare tante cose. Sanno che ci sarà anche parecchio pubblico, a loro questa cosa piace, sanno che col lavoro hanno attirato la gente. Ci tengono a non deluderli e a fare un bel risultato. Per Spalletti è decisiva? È giusto che lo dica. Io parlo per me. Bisogna andare in campo e fare la gara".