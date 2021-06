Verratti: “Credevo di non farcela. Io in panchina? Rappresentiamo l’Italia, non saremo egoisti”

Ha rischiato di non giocarlo questo Europeo, Marco Verratti. E invece, il centrocampista del PSG ha recuperato dall'infortunio al ginocchio

Un recupero importantissimo per Mancini. Ecco le sue parole a Sky Sport:

"Nei primi 5 giorni dopo l'infortunio è stata dura, credevo di non farcela. Poi, però, sapevo di non aver più niente da perdere e ho lavorato 2-3 volte al giorno. Ringrazio lo staff medico e il mister, che mi ha aspettato. Ho rivisto gli incubi del 2016, star fuori dagli Europei è dura. Contento di essere riuscito a tornare. Mancini deve essere contento di avere giocatori così. La verità è che in Nazionale puoi stare anche in panchina, ma rappresenti comunque un Paese. Ci alleniamo tutti insieme e rappresentiamo milioni di persone. Siamo tutti uguali e chi gioca darà il massimo. Mancini può stare sereno. Non sarà mai un problema stare in panchina o in tribuna. Non possiamo permetterci di essere egoisti".