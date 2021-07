Ha scioccato Verratti nella festa e ora il tifoso infiltrato rilancia: “Vorrei…”

Il centrocampista stava festeggiando e credeva di aver abbracciato Insigne ma invece era un sostenitore azzurro che aveva invaso il campo

Se lo è chiesto Verrattimentre festeggiava la vittoria ai rigori con la Spagna e se lo sono chiesti pure i tanti tifosi che hanno visto ad un certo punto spuntare una faccia non nota in mezzo agli Azzurri. Tutto in un attimo: l'Italia vince, festeggia, si corre, si urla, ci si unisce in gruppo, si saltella. Il centrocampista della Nazionale abbraccia chi è al suo fianco. Crede sia uno dei suoi compagni, ma ci mette un secondo a capire che qualcosa non torna: "Ma chi caz** sei?". Non era Insigne come credeva. Era un tifoso, infiltrato della festa.