Il post del centrale dell'Inter

Finite le vacanze, in casa Inter è ora di concentrarsi in vista del tour de force da affrontare tra gennaio e febbraio. Giovedì il primo scoglio per i nerazzurri sarà il Bologna, squadra sempre ostica con cui giocare soprattutto al Dall'Ara. Andrea Ranocchia, uno dei leader della squadra, ha postato sui social uno scatto dell'allenamento odierno scrivendo: "Allenamento, si riparte! Buon anno nuovo a tutti!".