Verso il derby, ecco come si presenta il prato di San Siro: verrà pitturato

A pochi giorni dal derby, il prato del Meazza si presenta a chiazze di varie tonalità di verde

"L’intasamento del calendario delle due squadre milanesi, insieme alla legge di natura sull’erba in dicembre, può avere contribuito a peggiorare via via il prato (pessimo durante Milan-Juventus del 23 gennaio), fino a rendere inevitabile questa velocissima rizollatura (da 500 mila euro) durante la sosta di campionato, per avere un campo accettabile nel derby".