Verso Inter-Roma, Mourinho: “Dybala e Pellegrini infortunati, la situazione”

L'allenatore della Roma fa il punto della situazione sulle condizioni dei due calciatori giallorossi in vista del match con l'Inter

Alessandro De Felice

Tegole Dybala e Pellegrini per José Mourinho. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta all'Olimpico. lo 'Special One' ha parlato in conferenza stampa degli infortuni dei due calciatori giallorossi. La sua Roma sarà impegnata contro l'Inter a San Siro nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta:

"L’infortunio di Dybala è muscolare, è dura per lui e per la squadra, mezz’ora prima della partita si è fatto male. Se avesse giocato sarebbe andata diversamente? Si può dire, ma non è stato così. Abbiamo avuto problemi anche con Pellegrini che non stava bene ma non è voluto uscire. Vediamo se questi 15 giorni sono sufficienti per recuperare”.

Mourinho ha poi aggiunto:

"Tanti andranno in nazionale e altri sono infortunati. Belotti e Camara potranno lavorare per recuperare il loro livello fisico. Avremo un po’ di giorni liberi, avrei preferito che Dybala e Pellegrini fossero in nazionale ma sono infortunati".