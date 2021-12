Verso Roma-Inter, domani in tarda mattinata la conferenza di Inzaghi

L'allenatore nerazzurro si collegherà con i giornalisti direttamente da Appiano Gentile alla vigilia del prossimo match

Dopo il successo nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, l'Inter si prepara per sfidare la Roma: i nerazzurri saranno in campo sabato 4 dicembre alle 18:00 per la 16ª giornata di Serie A.