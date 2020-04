Vertonghen nome forte per la difesa dell’Inter, ma spunta una concorrente: il punto

Jan Vertonghen rimane uno degli obiettivi di mercato dell’Inter: il difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham, rappresenta una ghiotta occasione di mercato, e la dirigenza nerazzurra è pronta a piazzare un nuovo colpo a parametro zero. Secondo Tuttosport, tuttavia, sul giocatore c’è anche un altro top club europeo: “Jan Vertonghen, difensore del Tottenham è in scadenza contrattuale. A Londra la società nerazzurra in gennaio ha già versato qualcosa come venti milioni per liberare in anticipo Eriksen, qui invece si dovrà trattare solo col giocatore. Il centrale belga detiene il record di presenze – 118 – con la maglia della propria nazionale. Anche l’Ajax starebbe pensando a Vertonghen, dopo averlo lanciato a inizio carriera. Mentre il suo rinnovo con il Tottenham appare lontano, anche per via della doppia panchina contro il Lipsia tra andata e ritorno negli ottavi di Champions League“.