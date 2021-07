Vertonghen: “L’Italia? Non voglio fare troppi complimenti. Mi hanno irritato…”

Il difensore non ha per niente digerito la sconfitta contro l'Italia

Jan Vertonghen non ha per niente digerito la sconfitta contro l'Italia. Il difensore e capitano dei Red Devil, si è sfogato al termine della gara persa contro gli azzurri. "Fa male, è una grande delusione. Proprio come i tornei precedenti, guarderò indietro a questo come a un'occasione mancata. Anche ora puoi guardare e analizzare dove le cose sono andate storte".