Inter, Vertonghen serve più di Godin: occasione di mercato da non lasciarsi scappare

Jan Vertonghen è uno dei calciatori in scadenza di contratto più ambiti sul panorama internazionale: il difensore belga lascerà il Tottenham a fine stagione, e su di lui è forte l’interesse dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport Vertonghen sarebbe più utile di Godin nell’economia del gioco nerazzurro: “Il centrale belga, un anno più giovane di Godin, ha confermato giusto in questi giorni di meditare l’addio agli Spurs. Di qui, appunto, la necessità dello “Special one” di trovare un’alternativa di valore ed esperienza. Vertonghen ha il contratto in scadenza: dunque, è tutto nelle sue mani. Per l’Inter rappresenta un’occasione, con meno incertezze rispetto a Godin, visto che il belga è tutt’altro che a digiuno di difesa a 3. A suo vantaggio anche il fatto di essere mancino, visto che in rosa, quest’anno, Conte ha avuto il solo Bastoni con il sinistro come piede preferito“.