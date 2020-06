Stampa Uk – Vertonghen, Inter alla finestra. Lui intanto ha già preso una decisione

Di lui si parla spesso in chiave Inter e infatti anche in Inghilterra ribadiscono che Vertonghen gira attorno all’orbita nerazzurra. Piace pure alla Fiorentina. Entrambi i club sarebbero alla finestra ma intanto il giocatore sta pensando al presente. Il giornale inglese Evening Standard parla della decisione del calciatore di restare al Tottenham e completare la stagione prima di lasciare il club a costo zero.

Questo è quanto scrive il giornale: «Finirà la stagione agli Spurs prima di liberarsi a parametro zero. Il suo contratto scade il 30 giugno, ma il club inglese gli ha offerto un accordo per le prossime nove partite di campionato. In base alle nuove regole della Premier League i club dovrebbero negoziare estensioni di contratto temporanee con i giocatori fuori contratto entro il 23 giugno e c’è ottimismo sul fatto che il calciatore resti, anche se non c’è un accordo definitivo al momento. Anche perché non potrebbe giocare con nessun altro club fino alla prossima stagione. Alcuni giocatori nella sua posizione temono infortuni ma il calciatore non crede giocherà tutte le gare rimanenti e a quel punto il rischio diminuirebbe. Mourinho avrebbe voluto rinnovasse ma i colloqui non sono mai andati avanti. Sia lui che la società hanno accettato che ci sia un addio a fine stagione. Lui vorrebbe, dopo otto anni, una sfida fuori dalla Premier League e gli Spurs non aspirano a tenerlo viste le sue ultime prestazioni. Inter e Fiorentina stanno monitorando la situazione.

