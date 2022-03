100% capienza? Vezzali: “Su Palermo decido io. Dal 31 marzo aperture con…”

Il sottosegretario per lo Sport ha commentato la richiesta che la FIGC ha fatto a Speranza per Italia-Macedonia

Eva A. Provenzano

Un anno fa Valentina Vezzali ha giurato come Sottosegretario allo Sport per il Governo Draghi. Oggi, in un'intervista a Skysport24 ha parlato anche della capienza negli stadi da riportare al cento per cento.

«Se si può considerare piena capienza per la gara della Nazionale a Palermo e se ci saranno stadi aperti in Serie A? Il 31 marzo cesserà lo stato d'emergenza, ci sarà un'apertura verso il mondo dello sport quindi un'apertura per gli stadi e per gli impianti sportivi al cento per cento. La partita Italia-Macedonia si svolgerà prima del 31 marzo dovrà fare io una deroga, di mia competenza, per rispondere alla richiesta della FIGC. Gravina a settembre era interfacciato direttamente con me per Italia-Svizzera, ma lì la situazione della pandemia è precipitata e non ho concesso questa deroga. Nei giorni scorsi questa lettera Gravina l'ha inviata a Speranza che ne ha preso atto ma non è una sua competenza concedere questa deroga. La sto valutando e se la situazione continua ad andare nel migliore dei modi potrò valutare di concedere il 100%».

-Stallo di tavolo tecnico per i ristori al calcio, cosa ci dice in proposito?

A gennaio avevamo parlato di tavolo istituzionale e non tecnico. Quindi membri del MEF, del Mise, di INPS, Agenzie delle Entrate, un tavolo che richiedeva tempo per essere convocato. Sarà convocato per settimana prossima non per parlare di ristori a pioggia che in questo momento non avrebbero un senso ma per adottare misure immediate per il calcio e non solo e dare risposte ad un sistema che è malato da anni, ancora prima che il covid si manifestasse.

(Fonte: SS24)