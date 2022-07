Vezzali: “Nuovi stadi? Li blocca la burocrazia. Istituirò una cabina di regia”

Le parole del sottosegretario allo sport: "Se l’Italia dovesse ospitare gli Europei del 2032 potrebbe essere un’opportunità per rilanciarne la realizzazione"

Intervenuta ai microfoni de La Repubblica, Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha parlato così della situazione infrastrutture in Italia: «Nella palestra in cui ho iniziato pioveva, ci allenavamo con le bacinelle in terra: abbiamo 77 mila impianti sportivi ma nei piccoli comunil’80% sono chiusi. Stiamo investendo col Pnrr Sport e periferie perefficientare le strutture locali».