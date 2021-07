Vezzali: “Riapertura stadi è priorità, ma serve cautela. Emergenza non finita”

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali ha chiarito i prossimi passi per la riapertura degli stadi

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "La riapertura degli stadi e degli impianti sportivi è una delle priorità del Dipartimento per lo Sport. Va anche ricordato però che l'emergenza non è conclusa e che i dati sulle varianti devono spingerci a proseguire sulla strada della massima cautela, a tutela della salute pubblica".

Così, in una nota, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ricordando di avere già avviato col ministro della Salute, Roberto Speranza, "una interlocuzione per avere in tempi ragionevolmente rapidi un quadro chiaro circa le riaperture degli impianti, tema che non riguarda solo la serie A e il calcio ma tanti sport". (ANSA).