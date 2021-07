Vezzali sulla riapertura degli stadi per la nuova stagione: “Ci stiamo lavorando”

La sottosegretaria allo sport si è espressa in merito al ritorno dei tifosi negli stadi: lavori in corso...

"La riapertura degli stadi italiani per la nuova stagione? Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo come poter far sì che la ripresa del campionato possa avere il pubblico. Ovviamente tenendo conto dell'emergenza sanitaria mondiale e cercando dunque di riaprire nel rispetto di tutte le regole perché il nostro comportamento può incidere sulla salute degli altri". Con queste parole Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha risposto in merito al ritorno dei tifosi negli stadi ad Agorà Estate in onda su Rai 3.