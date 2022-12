Vialli, le condizioni si aggravano. GdS: “Il mondo del calcio è in ansia”

Le condizioni di Gianluca Vialli, purtroppo, stanno peggiorando. La Gazzetta dello Sport fa il punto sullo stato di salute dell'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Nazionale: "Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli. In questi giorni che precedono il Natale, non bastava la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, ieri salutato per l’ultima volta a Roma da tanti amici, tifosi e persone comuni. Anche il campione che ha guidato la Sampdoria a uno storico scudetto e sollevato l’ultima Champions vinta dalla Juve è tornato a combattere la battaglia più dura, quella per la vita. L’avversario è il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni".