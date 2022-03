Vialli abbraccia ancora Mancini: “Ti voglio più bene ora che a luglio”

L'amico e collaboratore del CT ha scritto un messaggio per lui sui social dopo l'eliminazione dalla corsa per il Mondiale

"Voglio più bene ai ragazzi di quanto non gliene volessi a luglio". Quella frase di Roberto Mancini, alla fine della partita contro la Macedonia, dopo l'eliminazione dalla corsa per il Mondiale aveva un po' commosso gli italiani. E quella frase il suo ex compagno, amico, e collaboratore, Luca Vialli ha voluto utilizzare per stringersi attorno al commissario tecnico della Nazionale in un momento delicato che ha decretato come l'Italia non giocherà la competizione più importante per la seconda volta consecutiva.