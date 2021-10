Empoli-Inter, Vicario: “Complimenti da Lautaro? Bell’episodio. Si riconoscono…”

Il portiere dell'Empoli ha parlato su DAZN della gara contro i nerazzurri e della parata su Lautaro Martinez

Su DAZN, alla fine della gara contro l'Inter, ha parlato Vicario il portiere dell'Empoli (miracoloso su Lautaro.ndr). «I complimenti dell'interista? Un bell'episodio da campo, si riconoscono i bei gesti fatti. Stavolta ho avuto la meglio io, poi la gara non ha preso la piega giusta. Ma abbiamo la consapevolezza di aver fatto le cose interessanti contro una squadra forti. E in dieci contro undici, fare una partita così, ci dà forza per le prossime gare».