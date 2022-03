Vicario accoglie in casa mamma e figlio dall’Ucraina

Il portiere dell'Empoli apre a una famiglia di Dnipro il suo appartamento di Udine

"Dall'Ucraina all'Italia, da Dnipro a Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna. Per fuggire dalla guerra, per ricominciare". Con questo tweet, accompagnato da emoticon della bandiera ucraina e di un bicipite, l'Empoli sottolinea il bel gesto del suo portiere Guglielmo Vicario, 25enne originario di Udine, che ha messo la sua casa in Friuli a disposizione di una donna fuggita da Dnipro e suo figlio di otto anni, Hanna e Milan.