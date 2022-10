Vice All. Plzen: “Inter avversario difficile. Lukaku? Abbiamo sentito…”

Intercettato poco prima del volo per Milano, il vice allenatore del Viktoria Plzen , Pavel Horváth , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti riguardo la gara con l'Inter in programma domani.

"Ci aspetta un altro avversario difficile, ma pensiamo tutti che sarà di nuovo una grande esperienza. Stiamo accumulando esperienza e non vediamo l'ora. È una squadra forte, non si tratta solo di singoli. Ci sono molti buoni giocatori. Abbiamo ancora la possibilità di andare in Europa League, ci sono sei punti in palio. È il calcio, ma ovviamente sarà difficile. Vogliamo essere migliori rispetto alle precedenti partite e vedremo cosa servirà. Da quanto abbiamo sentito, Lukaku dovrebbe giocare. Quello sarà probabilmente il cambiamento più grande. Ma lì i giocatori cambiano sempre".