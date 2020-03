Vicepres Uefa: “La salute prima di tutto. Campionati? L’Uefa darà solo una scadenza per…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, ha espresso così il pensiero dell’organo europeo in merito a quest’emergenza: “La salute del nostro sistema sociale viene prima di tutto, dei soldi e del business: la nostra focalizzazione è questa. L’Uefa non dà indicazioni ai campionati nazionali per finirli, non è ammesso. Non abbiamo messo limiti di tempo, ci sono problemi legati ai contratti dei calciatori, la chiusura dei bilanci e al mercato che comincia l’1 luglio: ma si può discutere e parlare. Ogni campionato è libero di fare come vuole, l’Uefa darà una data in cui andranno comunicate le squadre che parteciperanno alle coppe. L’Europeo? L’Uefa ha dato un segnale di grande unità: abbiamo agito con trasparenza mettendo prima la sostenibilità dei campionati nazionali. Non mi sembra che l’UE abbia fatto altrettanto. Come finirà? Per noi la tutela della saluta viene prima di tutto: il calcio deve riuscire a trasmettere messaggi di unità. Devono essere superati pareri differenti e interessi differenti. Da cittadino e tifoso di sport, penso che il sistema debba viaggiare compatto: qualsiasi decisione porterà a rinunce”.