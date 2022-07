Dal Brasile – Vidal, chiusura in arrivo col Flamengo? Firmerà per 18 mesi, atteso a Rio

Non solo il Boca Juniors per Arturo Vidal. Il centrocampista lascerà l'Inter, ma deve ancora ufficializzare la sua futura destinazione

In corsa per il centrocampista cileno c'è anche il Flamengo. Secondo Globo Esporte proprio dopo il pressing del Boca, il club brasiliano ha deciso di accelerare e di fare la sua proposta.