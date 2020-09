MD – Inter, Vidal potrebbe arrivare al centro sportivo del Barça per salutare i compagni

Manca davvero poco allo sbarco di Vidal sul pianeta Inter. In Spagna tengono costantemente monitorata la situazione del centrocampista cileno e scrivono che oggi sembra la volta buona perché prenda un aereo per sbarcare in Italia.

In attesa ci sarà da capire, come spiega Mundo Deportivo, se nella seduta di allenamento prevista in serata, il calciatore sarà all’allenamento. Se non dovesse allenarsi, sottolinea il giornale spagnolo – potrebbe comunque raggiungere il centro sportivo del Barça per sottolineare gli ormai suoi ex compagni.

(Fonte: Mundo Deportivo)