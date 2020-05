Vidal, il Barcellona attende offerte: tante le squadre interessate, ma nulla di concreto

Tante squadre interessate, ma ancora nessuna offerta concreta: secondo il Mundo Deportivo, è questa la situazione attuale di Arturo Vidal, in scadenza di contratto nel giugno 2021 e in uscita da Barcellona. I catalani stanno provando a cederlo per non perderlo a zero la prossima estate, e tra le varie ipotesi c’è quella di inserirlo all’interno dell’operazione Lautaro Martinez con l’Inter: uno scenario che non scalda particolarmente la dirigenza nerazzurra, al contrario di Antonio Conte, grande estimatore del centrocampista cileno.