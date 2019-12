Il Giornale – Vidal-Barça, ora volano stracci: ecco l’ultima offerta dell’Inter. E la Juve…

“Sempre più ai ferri corti. Arturo Vidal e il Barcellona non si amano più: la differenza, rispetto a quando certe tensioni venivano in qualche modo celate, è che adesso volano gli stracci”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito ad Arturo Vidal, sempre più vicino all’Inter: i nerazzurri hanno pronta l’offerta di 5 milioni a stagione fino al 2022 per il cileno, corteggiato anche dalla Juventus, la cui azione di disturbo potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto.

VIDAL E CONTE – Le ultime vicende legate a Vidal portano a considerare improbabile una sua permanenza in Catalogna. “Da separato in casa a centrocampista con la valigia pronta, il passo pare brevissimo. E l’Italia sarà quasi certamente la nuova destinazione del 32enne cileno, uno che secondo Conte «è il compagno ideale per andare in guerra». Frase detta ai tempi in cui i due difendevano i colori della Juventus, sempre buona per l’uso e successivamente utilizzata da Vidal per fare gli auguri di buon compleanno al suo vecchio allenatore. Che a questo punto potrebbe diventare il prossimo”, chiosa il Giornale.