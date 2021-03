Inter, Vidal brucia le tappe: c’è la data. GdS: “Decisivo nella gara della svolta”

Il centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal, continua a lavorare per tornare presto in campo dopo l'intervento al ginocchio

Arturo Vidal brucia le tappe e non vede l'ora di rientrare in campo. Il cileno ha già abbandonato le stampelle e prosegue nel percorso di recupero dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro del 12 marzo scorso .

Il rinvio di Inter-Sassuolo potrebbe garantire una convocazione in più a Vidal. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'ex Barcellona dovrebbe tornare per la sfida interna col Cagliari dell’11 aprile. "Visto che in ballo c’è anche il recupero del match di sabato, se i due club si accordassero per il 14 aprile - decisione entro martedì, ma resta più probabile il 7 aprile -, di fatto Vidal perderebbe soltanto Bologna-Inter del 3 aprile".