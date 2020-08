Mercato Inter – Non solo Kolarov: Vidal e un altro a centrocampo, gli obiettivi. In tre verso l’addio…

Sfumato Tonali, l’Inter è attiva sul mercato e ha già in mente gli obiettivi da centrare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Secondo Alfredopedullà.com, oltre ad Aleksandar Kolarov il club nerazzurro vuole chiudere altri obiettivi. In cima alla lista c’è sempre Arturo Vidal, che non sarà l’unico colpo a centrocampo: il sogno del tecnico è sempre Kanté del Chelsea, mentre le alternative corrispondono a Ndombelé del Tottenham e Thomas dell’Atletico Madrid.

L’Inter, però, ha necessità di vendere per accumulare un tesoretto da reinvestire: sulla lista dei partenti ci sono Gagliardini, Vecino e Marcelo Brozovic.

(Fonte: Alfredopedulla.com)