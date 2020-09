MD – Vidal, il Barcellona faciliterà la sua cessione all’Inter: affare legato a Lautaro

L’Inter è pronta ad affondare il colpo per Arturo Vidal: il centrocampista cileno è fuori dai programmi di Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, e i nerazzurri intendono accontentare le richieste di Antonio Conte. Secondo il Mundo Deportivo, i catalani non vorrebbero privarsi del giocatore senza incassare qualcosa, ma sono disposti a facilitare la sua cessione in direzione Milano così da mantenere i buoni rapporti con la dirigenza interista, in vista di un futuro nuovo assalto a Lautaro Martinez.