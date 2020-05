Vidal: “Ho parlato con Chiellini e mi ha spiegato: non mi importa. Qui al Barça mi sento…”

Arturo Vidal non sembra essersela presa per il passo del libro di Chiellini in cui il giocatore bianconero racconta il suo vizio per l’alcol e per le serate: “Ho parlato con Chiellini e mi ha spiegato, e va tutto bene. Non mi importa raccontare le cose private che si fanno. Mi ha detto che aveva parlato anche di cose che non erano state prese in considerazione, come il fatto che io sia un vincitore o un leader. Non lo fai da solo, sei sempre con più persone e eliminare le cose intime è complicato. Persone, giornalisti, traggono il peggio dalle cose che uno fa… l’alcol … La stampa cilena se ne esce con le cose che non vanno bene. Non è che non sono concentrato; è qualcosa che è permesso, che può essere fatto. Ti dicono che puoi uscire, che domani ti alleni in quel momento e si può fare. E uno lo fa, se uno è una persona come chiunque. Quando ho sbagliato l’ho pagato. Ma queste cose non mi importa raccontarle”.

Barça e futuro: “Sono molto a mio agio e felice, come non mai. Sono arrivato al club dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non nelle migliori condizioni, ma ora sto molto bene. Ho degli ottimi amici, vado d’accordo con tutti, specialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri … Sono felice in città, anche i miei figli lo sono e vedo mia madre felice. Sono stato fortunato a segnare contro il Real Madrid nel mio primo Clásico, mi sacrifico e mi alleno duramente per approfittare dei momenti chiave. Penso che la gente mi ami a Barcellona perché lascio il cuore in campo, me lo dicono per strada”.

Sulla ripresa del calcio con il coronavirus: “Era molto strano iniziare ad allenarci separatamente, in diversi campi della Ciutat Esportiva, ma volevamo camminare sull’erba e toccare la palla così tanto che ci siamo divertiti come bambini. Ora con 10 compagni è già un po’ più normale. Sono stati due mesi molto duri a casa, ho preso a calci tutto quello che ho trovato! Non puoi rilassarti, ci sono due mesi in cui ti giochi tutto l’anno, se non ti prepari, le tue gioie vanno via, siamo tutti entusiasti”.

E a proposito del miglior giocatore del mondo ha concluso: “Leo (Messi) è di un altro pianeta. È incredibile quello che fa. Lo abbiamo affrontato con il Cile ed è stato incredibile. Immagina di averlo ogni giorno in allenamento. Quindi do molto credito a ciò che abbiamo fatto con la Nazionale”.