Vidal e la sua cara vecchia passione per i cavalli: “Da loro ho imparato che…”

Arturo Vidal e la sua passione per i cavalli. Il centrocampista del Barcellona, nel mirino dell’Inter per il mercato di gennaio, ha pubblicato una foto in mezzo ai suoi puledri e ha scritto: “Dai loro ho imparato che la forza è completata da nobiltà e lealtà”.

Il calciatore è in Cile e si è rilassato con il suo allevamento. La passione per i cavalli arriva da lontano, da quando era bambino. Ci ha investito appena ha guadagnato con il suo mestiere. E nel 2015, racconta La Gazzetta dello Sport, aveva acquistato un cavallo che aveva ribattezzato Profetico Vidal, un esemplare che concorreva nelle corse e che è diventato abbastanza importante da fargli guadagnare, quando lo ha ceduto ad una scuderia di New York, 2 mln di dollari. Finita l’esperienza rilassante in Cile e una volta tornato in Spagna dovrà pensare al suo futuro e alla proposta nerazzurra con Marotta che vorrebbe regalarlo ad Antonio Conte.