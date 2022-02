Cile in campo, Vidal fa il tifo da casa: “Crederci e dare la vita in campo”

Il centrocampista, che è rimasto alla Pinetina perché squalificato, incoraggia Sanchez e compagni impegnati contro la Bolivia

Sulla strada verso la qualificazione Mondiale, il Cile deve trovare una vittoria con la Bolivia. Alexis Sanchez sarà in campo mentre Vidal farà il tifo da casa. Il giocatore nerazzurro è rimasto alla Pinetina perché è squalificato. Tutta colpa dell'espulsione rimediata a novembre contro l'Ecuador per un calcio in faccia a Felix Torres. Ha saltato la gara contro l'Argentina, quella contro la Bolivia di oggi e salterà anche quella contro il Brasile del 24 marzo.