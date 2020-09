Vidal, Conte è pronto a farne una delle colonne dell’Inter. Alla Juve per lui cambiò modulo

L’Inter ha trovato l’accordo con Arturo Vidal sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro l’anno. Ora il cileno dovrà trattare col Barcellona la rescissione del contratto per poi poter firmare per il club nerazzurro a costo zero.

“A Milano le prospettive sono totalmente diverse e Arturo lo sa. Conte è pronto a farne una delle colonne della prossima missione scudetto. Conte sognava Vidal già a gennaio ed è pronto ad abbracciarlo con otto mesi di ritardo. D’altronde per Arturo ha fatto molto di più, tipo adattare un sistema di gioco in cui non erano previste mezzali pur di inserire le sue caratteristiche all’interno di un sistema di gioco. Anche “per colpa” di Vidal, Conte alla Juve abbandonò il tanto amato 4-2-4 in favore di un centrocampo a tre che potesse esaltare la regia di Pirlo e soprattutto gli inserimenti senza palla di re Arturo. Che debuttò in A subentrando al posto di Del Piero, agendo dietro alla punta centrale nel 4-2-3-1 e andando in gol 5 minuti dopo l’ingresso in campo”, spiega La Gazzetta dello Sport.