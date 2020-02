Bellucci: “Vidal? Conte lo voleva all’Inter, ma il carattere non basta. Certi comportamenti…”

L’ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci ha parlato di quanto avvenuto nel match di ieri sera tra gli azzurri e il Barcellona. Ecco cosa ha detto in particolare su Vidal ai microfoni di TMW: “A parte l’episodio dell’espulsione, non è dispiaciuto. Mi ricordo che anche Guardiola, che lo ha avuto al Bayern, diceva che lo voleva con lui se doveva scendere in guerra. Conte lo voleva all’Inter, ma non ci vuole solo carattere. Bisogna giocare e il cileno a volte va oltre in certi comportamenti, sia in campo che fuori. E Conte voleva uno pronto a vincere, ma lo è anche Eriksen”.