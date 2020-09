Inter, ecco Vidal: contratto biennale con opzione, le cifre. Scelto il numero di maglia?

L’attesa è finalmente terminata: Arturo Vidal è atterrato a Milano nella serata di ieri, e questa mattinata si sottoporrà allevisite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli dell’accordo tra il centrocampista cileno e il club nerazzurro:

“Vidal è arrivato a titolo gratuito e il milione che il Barcellona aveva fatto sapere di aver ricevuto da viale della Liberazione per liberarlo è stato trasformato in un bonus: scatterà se l’Inter conquisterà un trofeo nel prossimo biennio. Arturo firmerà un contratto biennale più opzione per il 2022-23: quest’anno, avendo già percepito delle mensilità dal Barcellona, guadagnerà intorno ai 5 milioni, poi nel 2021-22 la cifra sarà intorno ai 7. Avrà naturalmente anche dei bonus e nel complesso non sarà meno pagato rispetto all’esperienza in Catalogna. […] Con il 23 occupato da Barella, probabile che indossi la maglia numero 22“.