Sky – Inter-Vidal, una novità sul contratto. Cessioni, stabilita la strategia. Nainggolan…

L’Inter non si ferma ad Arturo Vidal ma continua a lavorare su diversi fronti. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo del centrocampista cileno dal Barcellona, Sky Sport fa il punto sulle trattative che vedono protagonista il club nerazzurro:

“Vidal non ha firmato un biennale ma un contratto di tre anni, anche se c’è la facoltà per le parti di poterne uscire dopo il secondo anno – rivela Sky – Intanto si lavora alle uscite: Godin va al Cagliari (oggi la partenza per Roma, come testimoniano le immagini raccolte dall’inviato di FCINTER1908.IT), Candreva deve decidere se accettare la proposta della Sampdoria mentre Esposito deve scegliere tra Spal e Pescara“.

Il mercato in entrata dipende dalle cessioni: “L’Inter resta in attesa di capire se arriverà un’offerta importante per i calciatori considerati cedibili. L’idea è quella di non accettare più offerte in prestito: vedremo se il club manterrà questa posizione. In cima a questa lista c’è Nainggolan“.