“Vidal in fotocopia rispetto al rigore già concesso al Borussia Moenchengladbach in Champions League. Sarà anche un guerriero come dice Conte, ma fin qui il suo apporto all’Inter è stato molto relativo”. Così Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama in merito al primo tempo disastroso del centrocampista cileno. Sua infatti la colpa della mancata marcatura su Zanellato e suo il rigore concesso al Crotone: così non va.