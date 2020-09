Inter, oggi Vidal incontra il Barcellona: c’è distanza. CdS: “Pochi dubbi sul finale. Conte…”

Praticamente sistemato l’arrivo di Aleksandar Kolarov, che oggi sbarcherà a Milano e domani sosterrà le visite mediche, Antonio Conte aspetta con ansia Arturo Vidal. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, dopo l’accordo con l’Inter sul contratto (biennale con opzione per il terzo a 6 milioni più bonus a stagione), oggi l’agente del cileno, Fernando Felicevich, incontrerà il Barcellona per provare a raggiungere un’intesa sulla buonuscita che il presidente dei catalani Bartomeu non vorrebbe versare se l’ex Juve si svincolerà: “ballano” circa 10 milioni di euro.

Il quotidiano è sicuro: “Sul finale della storia, però, stavolta non ci sono grandi dubbi anche perché Koeman lo ha scaricato e il club è felice di abbassare il monte ingaggi con la sua partenza. Soddisfatta anche l’Inter che avrà a zero un elemento di grande personalità e leadership, uno abituato a vincere e a fare la differenza in campo con le sue prestazioni. Conte lo aveva chiesto fin dal suo arrivo, ma portarlo alla Pinetina era stato impossibile sia nella scorsa sessione estiva sia in quella invernale. Al terzo tentativo sarà… accontentato“.