Inter, tutti uniti verso l’obiettivo: Vidal emblema del clima nello spogliatoio

Il centrocampista cileno, ancora alle prese con fastidi muscolari, sta comunque dimostrando la sua importanza per il gruppo

Una delle chiavi della stagione dell'Inter è la compattezza dimostrata dalla squadra nonostante le tante difficoltà affrontate: l'unità di intenti dello spogliatoio sta spingendo i nerazzurri verso quello scudetto che manca in bacheca da ormai 11 anni. Simbolo di questo clima, secondo Tuttosport, è Arturo Vidal: "Il fatto che domenica tra i primi a complimentarsi per il gol segnato da Eriksen al Napoli sia stato proprio il cileno (che ha postato una foto raffigurante Eriksen e Brozovic con un alquanto significativo "Famiglia"), è emblema del clima che si è instaurato all'interno dello spogliatoio: tutti focalizzati sull'obiettivo scudetto che, tra l'altro, non è una piacevole consuetudine come per Arturo, capace di conquistarne undici in carriera".