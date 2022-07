Vidal, esordio positivo con il Flamengo: in campo 12′ nel successo per 2-1 contro l’Avai

Esordio positivo per Arturo Vidal con la maglia del Flamengo. Il centrocampista cileno, ex Inter, è sceso in campo al 78'

Esordio positivo per Arturo Vidal con la maglia del Flamengo. Il centrocampista cileno, ex Inter, è sceso in campo al 78' - punteggio parziale di 1-1 - del match vinto dai rossoneri sul campo dell'Avai per 2-1. A decidere l'incontro è stato il gol dell'ex Fiorentina Pedro a 6' dalla fine.