Inter, nuovo ruolo per Vidal? Lasarte (ct Cile): “Falso 9? È una possibilità”

Il centrocampista nerazzurro sarà in campo questa sera contro la Colombia in una gara di qualificazione ai Mondiali

Arturo Vidal attaccante? Una possibilità che Marti Lasarte, ct del Cile, non si sente di escludere. La Nazionale sudamericana affronta questa sera la Colombia in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, e le tente defezioni nel reparto avanzato (l'ultima quella dell'ex Napoli Edu Vargas) costringono il tecnico a cercare soluzioni: "Vidal il falso 9? Arturo ci ha già giocato alcune volte a Barcellona, l'ho visto in varie partite. Inoltre è il bomber della Nazionale, questa è la realtà. È un giocatore le cui caratteristiche lo rendono molto polivalente, è in grado di giocare anche in posizioni di campo che ci possono sembrare strane e potrebbe farlo sicuramente con qualità. Sì, è una possibilità".