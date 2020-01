Inter-Vidal più lontani. Ora è intervenuto un altro fattore improvviso a complicare tutto

A oggi, sembra più difficile che Arturo Vidal possa arrivare all’Inter in questa finestra di mercato di gennaio. Come riportato da Tuttosport, infatti, oltre alla voglia del Barcellona di non privarsene, già manifestata in più occasione, a complicare tutto l’affare è arrivo l’infortunio di Luis Suarez. Difficile, infatti, che il Barça decida in questo momento di privarsi del suo centrocampista con più gol in rosa. Scrive Tuttosport:

“Marotta ha intenzione di accelerare anche sul centrocampista: oggi la Giunta Direttiva del Barcellona deciderà se far saltare comunque Ernesto Valverde. Nonostante il no di Xavi, eventualità per nulla remota alla luce del fatto che il credito dell’allenatore rasenta ormai lo zero dopo il blitz di Oscar Grau amministratore delegato blaugrana e del ds Eric Abidal a Doha per incontrare lo stesso Xavi. Da questo dipende pure il futuro di Arturo Vidal ma – anche alla luce dell’infortunio di Luis Suárez – è sempre più difficile pensare di poter strappare al Barça il centrocampista che fin qui ha segnato più gol in stagione“.

(Fonte: Tuttosport)