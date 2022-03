Inter, verso Liverpool: Vidal favorito su Gagliardini per due motivi

Il centrocampista cileno dovrebbe sostituire ancora una volta lo squalificato Barella martedì sera ad Anfield

Dopo la goleada di venerdì sera contro la Salernitana, l'Inter si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Ancora squalificato Barella, al suo posto è ballottaggio Vidal-Gagliardini, con il cileno nettamente favorito per due motivi: la sua esperienza internazionale e la positiva prova dell'andata, dove fu uno dei migliori in campo. Così scrive la Gazzetta dello Sport: "Ballottaggio Vidal-Gagliardini, invece, per quanto riguarda il sostituto dello squalificato Barella in mezzo al campo: il cileno è favorito, anche per via dell'esperienza internazionale. Dopo l'ottima prova nella gara di andata, sarebbe una vetrina meritata".