Vigilia di Champions League in casa Inter, con i nerazzurri di Antonio Conte che sono in viaggio per Madrid, dove domani affronteranno il Real di Zinedine Zidane. Prima di decollare, però, Arturo Vidal ha postato sui social uno scatto con i compagni di squadra Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Achraf Hakimi, scrivendo: “Madrid, stiamo arrivando”.