Vidal, foto dal ritiro accanto a Gagliardini: gli auguri prima di Inter-Sassuolo

Il centrocampista italiano compie gli anni e il cileno gli ha dedicato un messaggio e una foto che arriva dal ritiro prima della partenza per il Meazza

Sorrisi e unione. È quello che serve in giornate come questa. Il recupero con il Sassuolo è una gara delicata per l'Inter di Conte, per i precedenti, per i tabù che richiama alla memoria, perché potrebbe rappresentare punti guadagnati essenziali per cominciare a guardare all'orizzonte con più fiducia.