Inter, chi farà il Barella a Liverpool? Inzaghi deve scegliere tra Vidal e Gagliardini

Domani sera l'Inter sarà in campo a Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata la squadra di Inzaghi ha perso 2-0 a San Siro, servirà un'impresa e dovrà fare ancora a meno di Barella squalificato. Vidal sembra favorito dopo l'ottima prestazione dell'andata, Gazzetta.it ha analizzato pro e contro del possibile sostituto scelto da Inzaghi:

VIDAL - "Proprio l'esperienza e l'abitudine a giocare gare di un certo livello (anche se per lui, che ha vinto manciate di titoli nazionali, la Champions resta una maledizione) lo rendono favorito anche per Anfield. Però, inutile nascondersi, il cileno è ormai in parabola calante e non ha più l'intensità di un tempo. Anche il suo ingresso nel finale contro la Salernitana ha tradito alcune incertezze. Alcuni palloni persi banalmente e una certa approssimazione. La separazione dall'Inter, a prescindere dalle piste brasiliane che lui stesso suggerisce, è ormai dietro l'angolo. Vidal infatti avrebbe un altro anno di contratto (a 7,5 milioni), ma piuttosto che dissanguarsi ancora l'Inter farà valere la buonuscita da 4 milioni e ognuno per la propria strada".