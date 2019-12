Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della scelta dell’Inter di puntare con forza su Arturo Vidal: “Non è che l’Inter non stia puntando sui giovani, in estate lo ha fatto ma, visti gli infortuni, si cerca un giocatore di esperienza come Arturo Vidal che possa allargare e completare la rosa che ha mostrato delle lacune evidenti“.