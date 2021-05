Inter, Vidal: “Grazie a tutti per i miei risultati. C’è ancora molto da raccontare”

Il messaggio social del cileno: "Tanti anni, tanti compagni, grandi club e tanti tifosi, grato a ciascuno di coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato"

"Tanti anni, tanti compagni, grandi club e tanti tifosi, grato a ciascuno di coloro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c'è ancora molta storia da raccontare. Voglio di più". Questo il messaggio social di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, dopo la vittoria dello scudetto da parte del club nerazzurro. Per il cileno è in dodicesimo titolo nazionale in quindici anni di carriera.