Inter, Vidal mette in gioco un inedito record nella gara col Real

Conte continua ad elogiarlo come non ci fosse un domani. Lo ha voluto fortemente Arturo Vidal. Si vede e si sente dalle sue parole. Il giocatore cileno sta cercando di ricambiare come può. Suona la carica dal campo e fuori, quando scrive sui social per incoraggiare sé stesso e i suoi compagni.

Contro il Real Madrid, nella partita di mercoledì che si gioca a San Siro, il cileno – scrivono in Spagna – “metterà in gioco un record inedito”. Nel senso che nessuno ancora ha segnato con tre maglie diverse al Real. Lui ci è riuscito con la maglia della Juve (nel 2013 in un 2 a 2 finale) e quella del Bayern Monaco (nel 2017 ai quarti di CL, ma finì 2 a 1 per il Real). Segnasse con la maglia nerazzurra sarebbe un record. Una motivazione in più in una serata nella quale alla squadra di Conte non dovrà mancare la voglia di riprendersi una rivincita. Potrebbero essere utili anche le parole dell’allenatore che ha pungolato i suoi uomini. Ha spiegato che l’Inter non può essere definita come una grande squadra se si approcciano le partite come è successo col Torino. In Champions serve proprio altro. E anche quel gol di Vidal non sarebbe male, per cominciare.

(Fonte: goal.com-es)