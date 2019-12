Vidal vuole solo l’Inter: rifiutate tutte le proposte, scontro legale con il Barcellona

Arturo Vidal vuole solo l’Inter: il centrocampista cileno ha pubblicamente rotto con il Barcellona, e i suoi avvocati sono al lavoro per trovare una soluzione con il club catalano. Secondo La Stampa, l’ex calciatore della Juventus avrebbe rifiutato tutte le proposte arrivate pur di riunirsi a Milano con Conte e Marotta:

“King Arthur è atteso da Antonio Conte e Beppe Marotta che lo valorizzarono alla Juventus dopo averlo scelto nel Bayer Leverkusen. Il centrocampista, in vacanza in Cile, spiega che della vicenda si occupano i suoi avvocati, intanto, al di là della battaglia legale davanti alla Commissione mista Liga e Sindacato calciatori, proseguono i contatti per ratificare il cambio di maglia: il manager Fernando Felicevich, che avrebbe già trovato un’intesa con l’Inter sulla base di 5 milioni annui fino al 2022, oggi avrà un nuovo incontro con i dirigenti spagnoli per smussare gli angoli della più complicata trattativa tra i due club.

Il Barcellona non accetta infatti la proposta di prestito con acquisto prestabilito a 12 milioni di euro, discutendo non la formula ma il valore del riscatto che quantifica invece in 20 milioni. Vidal, di sicuro, non prende in considerazione altre ipotesi, avendo lasciato cadere, oltre alle avance di altri top club europei, anche un paio di ricchissimi ingaggi cinesi e arabi“.