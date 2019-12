Repubblica – Inter, l’affare Vidal andrà in porto. Per Kulusevski è Derby d’Italia: i nerazzurri…

Vidal vuole lasciare Barcellona e riabbracciare Antonio Conte. Il cileno spinge per il passaggio all’Inter: in blaugrana non si sente fondamentale mentre per il suo ex allenatore sarebbe indispensabile. Per Repubblica “l’affare andrà in porto perché la volontà di Vidal è chiara”. Anche al Barcellona farebbe comodo cedere Vidal, alla luce della rosa ampia in mezzo al campo.

Per Kulusevski è sfida tra Inter e Juventus, con i nerazzurri in leggero vantaggio. L’Atalanta chiede 40 milioni ma la volontà di non lasciare l’Italia favorisce il duello tra le due, escludendo un’asta europea.

Nella lista di Marotta e Ausilio c’è anche Matteo Darmian. Il quotidiano riferisce che dalle parti di Appiano Gentile frenano ma l’operazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.